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  3. Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey, haini yakalamak için yollara düşüyor!

Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey, haini yakalamak için yollara düşüyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 53. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey'in "Cihanın öbür ucuna da kaçsa benim gazabımdan kurtulamayacak. Bedelini ödeteceğiz" sözleri diziye damga vuruyor.

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01 Nisan 2021 Perşembe 09:42
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