  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 2 Şubat 2021 Hava Durumu | Batı'da yağış etkili olmaya devam ediyor!

2 Şubat 2021 Hava Durumu | Batı'da yağış etkili olmaya devam ediyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olması beklenirken doğu bölgelerde ise parçalı bulutlu ve güneşli havanın olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı belirtildi.

Sol Yanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Serra annesi ile hesaplaşıyor!Sol Yanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Serra annesi ile hesaplaşıyor!

Koronavirüs testinin anüsten yapıldığı görüntüler kamuoyunda tartışma konusu oldu!Koronavirüs testinin anüsten yapıldığı görüntüler kamuoyunda tartışma konusu oldu!

Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'dan Volkan'a Turgay darbesi!Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'dan Volkan'a Turgay darbesi!

Uzmanlar uyardı! Mutasyonlu koronavirüs için çift maske takınUzmanlar uyardı! Mutasyonlu koronavirüs için çift maske takın

 

02 Şubat 2021 Salı 08:48
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
Müvekkili ile cinsel ilişkiye giren avukat, ülkede gündem konusu oldu!
Müvekkili ile cinsel ilişkiye giren avukat, ülkede gündem konusu oldu!
2 Şubat 2021 Hava Durumu | Batı'da yağış etkili olmaya devam ediyor!
2 Şubat 2021 Hava Durumu | Batı'da yağış etkili olmaya devam ediyor!
Koronavirüs testinin anüsten yapıldığı görüntüler kamuoyunda tartışma konusu oldu!
Koronavirüs testinin anüsten yapıldığı görüntüler kamuoyunda tartışma konusu oldu!
Uzmanlar uyardı! Mutasyonlu koronavirüs için çift maske takın
Uzmanlar uyardı! Mutasyonlu koronavirüs için çift maske takın
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide telefon çaldı!
Namaz kılma bahanesiyle gittiği camide telefon çaldı!
''Domates beş para etmiyor" dedi! Kasalarca domatesi çöpe attı
''Domates beş para etmiyor" dedi! Kasalarca domatesi çöpe attı
Borçlu olduğu adamın çantasını gasp etti
Borçlu olduğu adamın çantasını gasp etti
Alışveriş yaparken kaza kurşunuyla az daha canından oluyordu!
Alışveriş yaparken kaza kurşunuyla az daha canından oluyordu!
29 Ocak Hava Durumu 2021 | Doğu'yu kar esir alıyor!
29 Ocak Hava Durumu 2021 | Doğu'yu kar esir alıyor!
Rozeti takıldı! Artvinli Recep Tayyip Erdoğan artık AK Partili oldu
Rozeti takıldı! Artvinli Recep Tayyip Erdoğan artık AK Partili oldu