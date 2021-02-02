2 Şubat 2021 Hava Durumu | Batı'da yağış etkili olmaya devam ediyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olması beklenirken doğu bölgelerde ise parçalı bulutlu ve güneşli havanın olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı belirtildi.
Sol Yanım 10. bölüm fragmanı yayınlandı! Serra annesi ile hesaplaşıyor!
Koronavirüs testinin anüsten yapıldığı görüntüler kamuoyunda tartışma konusu oldu!
Sadakatsiz 16. bölüm fragmanı yayınlandı! Asya'dan Volkan'a Turgay darbesi!
Uzmanlar uyardı! Mutasyonlu koronavirüs için çift maske takın
02 Şubat 2021 Salı 08:48
Benzer Videolar