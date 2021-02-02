2 Şubat 2021 Hava Durumu | Batı'da yağış etkili olmaya devam ediyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre ülkenin batı kesimlerinin çok bulutlu ve yer yer sağanak yağışlı olması beklenirken doğu bölgelerde ise parçalı bulutlu ve güneşli havanın olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklıklarının ise iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı belirtildi.