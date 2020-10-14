2020 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR? | Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım, kişisel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda kullandığı 'ışıklarımız yanıyor' ifadesi, darbe iması olarak algılanınca eleştirilerin hedefi oldu. Özellikle AK Parti üyelerinden olumsuz geri bildirimler alan Yıldırım'ın Twitter hesabını korumaya alması ve ardından bahsettiği ışıkların 'hukukun ışıkları' olduğunu ifade etmesi de tartışmaları sonlandırmadı. İçişleri Bakanlığı ve birçok siyasi ismin katıldığı bu münakaşanın ardından Anayasa Mahkemesi yetkilileri, açıklama yaparak Engin Yıldırım'ın paylaşımına değindi.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'dan darbe imalı paylaşım iddiası

Anayasa Mahkemesi yetkililerinin üye Engin Yıldırım'ın açıklamalarına ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada, "Anayasa Mahkemesinin herhangi bir üyesinin şahsi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar Anayasa Mahkemesinin kurumsal görüşünü yansıtmaz." ifadeleri kullanıldı.

Bunun üzerine internet kullanıcıları tarafından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın kim olduğu merak edildi. Peki 2020 Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan kimdir? Nereli? Kaç yaşında? İşte cevaplar...

2020 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞKANI ZÜHTÜ ARSLAN KİMDİR? NERELİ? KAÇ YAŞINDA?

01.01.1964 tarihinde Yozgat’ın Sorgun ilçesinde doğan Zsühtü Arslan 56 yaşındadır. İlk ve ortaöğrenimini Sorgun’da tamamlamıştır. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını İngiltere’de Leicester Üniversitesi Hukuk Fakültesinde insan hakları ve sivil özgürlükler alanında, doktorasını da aynı Fakültede anayasa hukuku alanında yapmıştır. 2002 yılında doçent, 2007 yılında ise profesör unvanını almıştır.

Son dakika | Anayasa Mahkemesinden Engin Yıldırım açıklaması: Kurumsal görüşünü yansıtmaz

2001 yılında bir süre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde çalışmıştır. Ayrıca 23/12/2010 tarihinden itibaren Basın İlan Kurumu Genel Kurul üyeliği görevini yürütmüştür. 2009 yılında başkanlığına atandığı Polis Akademisinde uzun yıllar lisans ve lisansüstü düzeyde “Anayasa Hukuku”, “İnsan Hakları”, “Devlet Kuramları” gibi dersler vermiştir. Ayrıca 2000-2003 yılları arasında Bilkent Üniversitesinde “Turkish Public Law” dersini, 2003-2009 yılları arasında da Başkent Üniversitesinde “Hukuk ve Siyaset” dersini vermiştir.

Anayasa Teorisi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Din Özgürlüğü ve Türk Parlamento Tarihi 1957-1960 (üç cilt) kitapları vardır. Bunun yanında Constitutional Law in Turkey (Türkiye’de Anayasa Hukuku) başlıklı bir ortak kitabı ve ABD Yüksek Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü adlı bir derleme eseri bulunmaktadır. Ayrıca anayasa yargısı, insan hakları, özgürlük-güvenlik ilişkisi ve siyasi partiler hukuku gibi alanlarda Türkçe ve İngilizce yayımlanmış makaleleri ve bildirileri vardır.

Anayasa Mahkemesi üyesi Engin Yıldırım'ı kim atadı? Diğer üyeleri kim atadı? Kaç üyeden oluşur? Üyelerini kim seçer?

Arslan, Yükseköğretim Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Sayın Cumhurbaşkanı tarafından 17/4/2012 tarihinde Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiştir.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10.02.2015 tarihinde Anayasa Mahkemesi başkanlığına seçilmiştir.

25/1/2019 tarihinde, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu tarafından yeniden Anayasa Mahkemesi Başkanı olarak seçilmiştir.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

BAKAN SOYLU İLE PROF. DR. ARSLAN'IN ÇATIŞMASI

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile çekişmesiyle gündeme gelmişti.

AYM'nin, 2016'da "Bu Suça Ortak Olmayacağız" başlıklı bildiri imzalayan ve "terör örgütü propagandası" suçundan ceza alan "Barış Akdemisyenleri" için aldığı hak ihlali kararını eleştiren Bakan Süleyman Soylu, "Bir terör örgütü, bir PKK bildirisi bu. AYM bu bildiriye düşünce özgürlüğü diyor. AYM'nin aldığı bir kararı eleştirmek benim hakkım" dedi. Bakan Soylu, AYM'nin Can Dündar'ın tutuklanmasıyla ilgili de hak ihlali kararı verdiğini hatırlattı.

AYM kararlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) içtihatına uyulmasını da eleştiren Bakan Soylu, "Bizim AYM, AİHM'in şubesi midir? Nedir bu batıcılık hayranlığı?" sorusunu yöneltti.

"AYM Başkanı, Polis Akademisi Başkanı'ydı. Aldığı komiser yardımcılarının yüzde 41'ini FETÖ'den ben ihraç ettim" diyen Soylu, "İlmin kibrine kapılmayın. Türk yargısı büyük bir sınav veriyor" diye konuştu.

Soylu daha önce yaptığı bir açıklamada, "Şehirlerarası karayollarında gösteri yürüyüşleri düzenlenemez" hükmünü AYM'nin iptal etmesini eleştirerek AYM Başkanı Arslan'a "Madem özgür bir ülkeyiz, ana caddelerde, sokaklarda özgürce yürüyüş hakkının ortadan kaldırılmasını onayladınız. Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Anayasa Mahkemesi Başkanı'na söylüyorum kendi arabamla tek başına gitmeye ben varım. Sen var mısın?" diye tepki göstermişti.

Zühtü Arslan ise sonraki gün yaptığı bir açıklamada isim vermeden Soylu'ya seslenerek "Kararlara yönelik bazı eleştirilerden görüyoruz ki kararlarımız okunmadan, bazen de okunduğu halde yeterince anlaşılmadan eleştirilmektedir. Sağlıklı bir eleştiri, okumayı ve okunanı doğru anlamayı gerektirmektedir" yanıtını vermişti.

AYM'nin ihlal kararları arasında “ifade özgürlüğü” şikâyetlerinin önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Arslan, "Terörle mücadele tarihinde demokratik devletlerin zaman zaman düştükleri bir tuzak vardır. Bazen hukuku bir kenara bırakarak ya da bir süre askıya alarak mücadele etme zorunluluğundan bahsedilir. Aslında bu, tam da teröristlerin istediği şeydir. Hukuku ayak bağı olarak gören bir anlayış ve uygulamanın, verilen haklı mücadeleye gölge düşürebileceği ve uzun vadede ağır maliyetlere yol açabileceği bilinmektedir" ifadelerini kullanmıştı.

Eleştirinin eleştirilenler bakımından etkili ve faydalı olabilmesinin büyük ölçüde kullanılan üsluba bağlı olduğunu söyleyen Arslan, kullanılan dilin kimliği ve kişiliği yansıttığını belirterek "Elbette herkes dilediği üslubu tercih etmekte serbesttir. Ancak yargı kararından ziyade kararı verenlere odaklanan ve eleştiri ötesine geçen ifadelerin fayda getirmeyeceği, zira eleştiriyi mecrasından uzaklaştıracağı açıktır" demişti.