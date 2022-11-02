2022 Kısmetse Olur yeni sezon başvurusu nasıl, nereden yapılır? Kısmetse Olur başvuru formu 2022

Ekranların en sevilen evlilik programlarından biri olan Kısmetse Olur yeni sezonuyla tekrar ekranlara geliyor. Başvuruların alınmaya başladığı yarışma için internette aramalar yapılıyor. Peki 2022 Kısmetse Olur yeni sezon başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte Kısmetse Olur başvuru formu 2022...

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2022 Kısmetse Olur yeni sezon başvurusu nasıl, nereden yapılır? Kısmetse Olur başvuru formu 2022

2015-2017 yılları arasında Kanal D ekranlarında yayınlanan, ekranların en sevilen ve fenomen olan programlarından biri haline gelen Kısmetse Olur, halen daha internette en çok izlenen programlar arasında yer alıyor. Programdaki yarışmacılar hala en çok konuşulan fenomenler olarak gündemdeki yerlerini koruyor. Production House'ın Instagram hesabından programın tekrar başlayacağına dair duyuru yapması ve başvurularının alınmaya başladığını açıklaması üzerine Kısmetse Olur, sosyal medyada gündem oldu. Başvurularının nasıl ve nereden yapılacağını merak edenler internette aramalar yapıyor. Peki 2022 Kısmetse Olur yeni sezon başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte Kısmetse Olur başvuru formu 2022...

2022 Kısmetse Olur yeni sezon başvurusu nasıl, nereden yapılır? Kısmetse Olur başvuru formu 2022

2022 KISMETSE OLUR YENİ SEZON BAŞVURUSU NASIL, NEREDEN YAPILIR? KISMETSE OLUR BAŞVURU FORMU 2022

Programın yapım şirketi olan Production House, Instagram hesabından Kısmetse Olur'un yeni sezonu için başvuruların alınmaya başladığını duyurdu. Bunun üzerine başvuruda bulunmak isteyen gelin ve damat adayları nasıl ve nereden başvuru yapacaklarını merak ediyor. Peki 2022 Kısmetse Olur yeni sezon başvurusu nasıl, nereden yapılır?

2022 Kısmetse Olur yeni sezon başvurusu nasıl, nereden yapılır? Kısmetse Olur başvuru formu 2022

Yarışma adayları, "www.baslatbasvuru.com" adresinden istenilen bilgileri doldurup sorulara yanıt verdikten sonra başvurularını tamamlayabilirler.

Yarışmacılara başvuru formunda "Evlenmek istediğiniz kişide nasıl özellikler arıyorsunuz?", "Daha önce evlendiniz mi?", "Evlendiyseniz neden boşandınız ve çocuğunuz var mı?", "Varsa kaç tane ve kaç yaşındalar?", "Evlilik kararınızı aileniz ne kadar etkiler?", "Evlilik kurumunu nasıl tanımlarsınız?", "Birlikte yaşadığınız insanlar hangi huyunuzdan şikayet ederler?" gibi sorular sorulmaktadır.

KISMETSE OLUR BAŞVURU FORMU 2022

2022 Kısmetse Olur yeni sezon başvurusu nasıl, nereden yapılır? Kısmetse Olur başvuru formu 2022

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