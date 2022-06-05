2022 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı | LGS 2022 MEB sayısal, sözel bölüm sorular ve cevaplar PDF

2022 LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı. Sınavda ter döken öğrenciler merakla doğru ve yanlışlarını araştırmaya koyuldu. İşte, LGS 2022 MEB sayısal, sözel bölüm sorular ve cevaplar PDF...

2022 LGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI | LGS 2022 MEB SAYISAL, SÖZEL BÖLÜM SORULAR VE CEVAPLAR PDF

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı henüz yayınlandı. Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı.

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

LGS SAYISAL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

Sayısal Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ

LGS SÖZEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAPLARI

Sözel Bölüm Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı İçin TIKLAYINIZ