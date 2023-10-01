2024 yerel seçim süreci resmen başladı, Yerel Seçimlerin 31 Mart’ta yapılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

2024 yılında yapılması planlanan mahalli idare seçimlerinin yapılacağı gün remi olarak kesinleşerek Yerel Seçimlerin 31 Mart'ta yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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2024 yerel seçim süreci resmen başladı, Yerel Seçimlerin 31 Mart’ta yapılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı

Siyasi partilerin çok önem vererk daha şimdiden tüm hazırlıklarını yaptıkları Yerel Seçimlerin 31 Mart'ta yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

MAHALLİ İDARE SEÇİMLERİ 31 MART 2024 TARİHİNDE YAPILACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre mahalli idareler seçimi 2024 yılı Mart ayının son pazar günü olan 31 Mart'ta yapılacak. Seçmen kütüğü güncellemeleri, 1 Ekim tarihinden YSK tarafından belirlenecek seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

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KAYNAK: İHA

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