21 Ocak Hava Durumu | Hava sıcaklıkları artıyor!

Meteoroloji'nin yaptığı değerlendirmeye göre ülke genelinde parçalı bulutlu bir hava etkili olurken sabah saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ise kuzey, iç ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor.