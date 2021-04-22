22 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 22 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Mucize Doktor" dizisi seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 22 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...
22 Nisan 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Mucize Doktor" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 22 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...
FOX TV 22 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ
Ali, Muhsin’e boyun eğmemeye kararlıdır. Ama Nazlı ve Ferman dışında kendine yardımcı olacak pek kimseyi bulamaz. Diğer taraftan eski birliğinden hayatta kalan son arkadaşıyla karşılaşan Doruk dumura uğrar.
Ferman cüretkâr bir ameliyatla geri dönüş planı tasarlar, Ali var gücüyle Muhsin’i yenmeye çalışır ve Doruk süratle geçmişin girdabına çekilirken Muhsin büyük hamlesini yapar. Sonunda herkes kendi şeytanıyla yüzleşir. Ama kim bu yüzleşmelerden aradığını bulabilecektir?
(KAYNAK: FOX TV)