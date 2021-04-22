22 Nisan 2021 Perşembe Fox TV Yayın Akışı |Mucize Doktor yeni bölümüyle FOX'ta

22 Nisan 2021 Perşembe FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Mucize Doktor" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 22 Nisan 2021 Perşembe yayın akışı...

FOX TV 22 NİSAN 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Mehmet Özer ile Mutfakta

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali, Muhsin’e boyun eğmemeye kararlıdır. Ama Nazlı ve Ferman dışında kendine yardımcı olacak pek kimseyi bulamaz. Diğer taraftan eski birliğinden hayatta kalan son arkadaşıyla karşılaşan Doruk dumura uğrar.

Ferman cüretkâr bir ameliyatla geri dönüş planı tasarlar, Ali var gücüyle Muhsin’i yenmeye çalışır ve Doruk süratle geçmişin girdabına çekilirken Muhsin büyük hamlesini yapar. Sonunda herkes kendi şeytanıyla yüzleşir. Ama kim bu yüzleşmelerden aradığını bulabilecektir?

(KAYNAK: FOX TV)