23 Şubat Hava Durumu 2021 | Yurt genelinde güneşli bir haftaya giriliyor!
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde Marmara ve iç bölgelerde pus ve sis görülmesi beklenirken Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu bir hava olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
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23 Şubat 2021 Salı 08:42
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