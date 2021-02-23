  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 23 Şubat Hava Durumu 2021 | Yurt genelinde güneşli bir haftaya giriliyor!

23 Şubat Hava Durumu 2021 | Yurt genelinde güneşli bir haftaya giriliyor!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre sabah saatlerinde Marmara ve iç bölgelerde pus ve sis görülmesi beklenirken Rize ve Artvin kıyı kesiminin yağmurlu bir hava olması tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artarken diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Durmak yok, gollere devamCumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken paylaşım: Durmak yok, gollere devam

'Pes' dedirten olay! Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde suçüstü yakalandılar'Pes' dedirten olay! Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde suçüstü yakalandılar

Fren yerine gaza bastı! Yaşlı adamı bastonuyla havalara uçurduFren yerine gaza bastı! Yaşlı adamı bastonuyla havalara uçurdu

AK Parti İzmir İl Kongresi'ne yüzüğünü öpen adam damga vurdu!AK Parti İzmir İl Kongresi'ne yüzüğünü öpen adam damga vurdu!

 

23 Şubat 2021 Salı 08:42
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
'Pes' dedirten olay! Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde suçüstü yakalandılar
'Pes' dedirten olay! Kumarhaneye çevrilen iş merkezinde suçüstü yakalandılar
Fren yerine gaza bastı! Yaşlı adamı bastonuyla havalara uçurdu
Fren yerine gaza bastı! Yaşlı adamı bastonuyla havalara uçurdu
AK Parti İzmir İl Kongresi'ne yüzüğünü öpen adam damga vurdu!
AK Parti İzmir İl Kongresi'ne yüzüğünü öpen adam damga vurdu!
Oranlar açıklandı! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
Oranlar açıklandı! İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde 50'yi geçti
Güldane Biçer'i kim öldürdü?
Güldane Biçer'i kim öldürdü?
Çağlayan'da yoldan geçen adamın kafasına düşmüştü! Genç adam o anları anlattı
Çağlayan'da yoldan geçen adamın kafasına düşmüştü! Genç adam o anları anlattı
Reddedilmeye dayanamadı! Evlilik teklifi yaptığı kadını raylara itti
Reddedilmeye dayanamadı! Evlilik teklifi yaptığı kadını raylara itti
Eyüpsultan'da pitbull dehşeti! Yakaladığı kediyi paramparça etti
Eyüpsultan'da pitbull dehşeti! Yakaladığı kediyi paramparça etti
22 Şubat Hava Durumu | Yurt genelinde güneşli bir haftaya giriliyor!
22 Şubat Hava Durumu | Yurt genelinde güneşli bir haftaya giriliyor!
Kartepe'de skandal görüntüler: Araç lastiği yakan fabrika zehir yayıyor, Valilik sessiz!
Kartepe'de skandal görüntüler: Araç lastiği yakan fabrika zehir yayıyor, Valilik sessiz!