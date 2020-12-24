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24 Aralık hava durumu 2020 | Bugün kar var mı?

Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yurtta Doğu Karadeniz, Düzce ve Ordu çevreleri sağanak yağışa teslim olurken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artıp doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak.

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24 Aralık 2020 Perşembe 08:46
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