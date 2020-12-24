24 Aralık hava durumu 2020 | Bugün kar var mı?
Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre yurtta Doğu Karadeniz, Düzce ve Ordu çevreleri sağanak yağışa teslim olurken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda ise kar yağışı olması bekleniyor. Hava sıcaklığı ise Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artıp doğu kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak.
Yeni doğan bebeğini çöpe atmıştı! Vicdansız o annenin görüntüleri ortaya çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs ve kredi müjdesi!
11 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu arkadaşını vurarak sonlandı!
Burdur'da vahşet görüntüleri! Koyunu köpeğe boğdurup sosyal medyada yayınladı
24 Aralık 2020 Perşembe 08:46
Benzer Videolar