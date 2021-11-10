Öğretmenler Günü, hepimizine eğitimde rol oynayan öğretmenlerimizi hatırlamak, onlara güzel sözler söyleme fırsatı bulduğumuz gündür. Çoğu öğrenci şimdiden öğretmenlerine sürpriz yapmak için hazırlıklara başladı. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi 2021? Öğretmenler Günü ne zaman, hangi güne denk geliyor?

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ 2021?

Öğretmenler Günü, ülkemizde her yıl 24 Kasım tarihinde kutlanmaktadır. 2021 yılında ise Öğretmenler Günü Çarşamba günü kutlanacak. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde de resmi tatil olmayacak.

Öğretmenler Günü tarihte ise 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk tarafından “Milli Mektepleri’nin Başöğretmenliği”ni kabul edildiği gündür.

Öğretmenler Günü tarihi ülkeden ülkeye göre değişiklik göstermektedir. Ülkemizde 24 Kasım, 12 Arap ülkesinde ise her yıl 28 Şubat, Azerbaycan’da 5 Ekim, Avustralya’da Ekim ayının son cuma günü, Çek Cumhuriyeti’nde 28 Mart, Hindistan’da 5 Eylül, İran’da 2 Mayıs, Malezya’da 16 Mayıs, Peru’da 6 Temmuz, Slovakya’da 28 Mart tarihlerinde kutlanmaktadır.

Öğretmenler Günü, bazı ülkelerde resmi tatil olarak ilan edilmiştir fakat Türkiye’de Öğretmenler Günü resmi tatil değildir. Aynı zamanda okullar da tatil olmaz.

24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ ANLAM VE ÖNEMİ

İnsan, dünyaya geldiğinde, daha bebekken gözlerini açar açmaz çevresindekilerini hissetmeye çalışır. Yemeyi, içmeyi, emeklemeyi, yürümeyi, koşmayı ve konuşmayı öğrenir. Kendisini ve çevreyi algılamaya çalışır. Tüm bunlara karşın yine de yardıma muhtaçtır.

İnsanın yaşamdaki ilk yardımcıları anne, baba, abla, ağabey, nine ve dedesidir. Büyüyüp gelişen çocuk bilgilenme sürecine girer. Bu nedenle aile içi eğitim ve öğretim yetersiz kalır. Çocuğun bu döneminde ihtiyaç duyduğu eğitimin, ancak okulda ve öğretmen kılavuzluğunda sistemli bir eğitimle olacağı somut olarak ortaya çıkmıştır. Okulun ve öğretmenin devreye girmesiyle ailenin de bu konuda sorunu çözülür.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile ancak mümkün olabilir.