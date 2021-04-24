24 Nisan 2021 Cumartesi TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümüyle TV8'de
24 Nisan 2021 Cumartesi TV8 yayın akışını haberimizde sizler için derledik. Gündüz kuşağında "Survivor Panorama" yer alırken akşam kuşağında Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümüyle TV8 ekranlarında olacak. Detaylar haberimizde...
24 Nisan 2021 Cumartesi TV8 yayın akışında neler olduğunu haberimizde derledik. Gündüz kuşağında yayınlanan "Survivor Panorama" programından sonra sevilen dizi "Kırmızı Oda" ekranlara gelecek. Akşam kuşağında ise sevilen yarışma programı Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler yeni bölümüyle TV8'de olacak. Peki başka hangi programlar var? İşte TV8 yayın akışı...
TV8 24 NİSAN 2021 CUMARTESİ YAYIN AKIŞI
07:00 Oynat Bakalım
08:30 Çook Yaşa
09:45 Mutfakta Türev Var
10:30 Süper 1 Takım
10:45 Survivor Panorama
13:15 Kırmızı Oda
16:45 Arif V 216
20:00 Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler
SURVİVOR 2021 ÜNLÜLER GÖNÜLLER SON BÖLÜM ÖZETİ
Survivor'un son bölümünde acil durum konseyi yapıldı. Program sunucusu Acun Ilıcalı, ''Bugün itibariyle bir yarışmacımız sakatlığı nedeniyle Survivor'dan ayrılmak zorunda.'' dedi. Çağrı Atakan, göz yaşları içinde adaya veda eden isim oldu.