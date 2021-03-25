25 Mart 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de

TV8 25 Mart 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 25 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...

TV8 25 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:30 Sinema

10:45 Survivor Panaroma

13:00 Doya Doya Moda

17:15 Survivor 2021

20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler

SURVİVOR (23 MART) SON BÖLÜM ÖZET

Survivor'da cumartesi akşamı ilk eleme adayı Gonca olmuştu. Pazar akşamı konseyde gönüllüler takımında en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan da diğer eleme adayları olarak belirlenmişti.

Ünlüler takımında SMS birincisi olan Çağrı, Batuhan'ı 4. eleme adayı olarak söyledi. Gönüllüler takımı SMS birincisi olan Poyraz ise Ayşe'yi 5. eleme adayı olarak gösterdi.

Bu beş eleme adayı arasından Survivor SMS sıralamasına göre en az oyu alan yarışmacı Gonca oldu ve adaya veda etti.