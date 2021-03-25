25 Mart 2021 Perşembe TV8 Yayın Akışı |Survivor 2021 yeni bölümüyle TV8'de
TV8 25 Mart 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise "Survivor 2021" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 25 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...
TV8 25 Mart 2021 Perşembe yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Doğduğun Ev Kaderindir" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 25 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...
TV8 25 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:30 Sinema
10:45 Survivor Panaroma
13:00 Doya Doya Moda
17:15 Survivor 2021
20:00 Survivor 2021 Ünlüler - Gönüllüler
SURVİVOR (23 MART) SON BÖLÜM ÖZET
Survivor'da cumartesi akşamı ilk eleme adayı Gonca olmuştu. Pazar akşamı konseyde gönüllüler takımında en fazla ismi yazılan Hanzade ve Aleyna Çalışkan da diğer eleme adayları olarak belirlenmişti.
Ünlüler takımında SMS birincisi olan Çağrı, Batuhan'ı 4. eleme adayı olarak söyledi. Gönüllüler takımı SMS birincisi olan Poyraz ise Ayşe'yi 5. eleme adayı olarak gösterdi.
Bu beş eleme adayı arasından Survivor SMS sıralamasına göre en az oyu alan yarışmacı Gonca oldu ve adaya veda etti.