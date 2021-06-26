26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 2 yayın akışı | Yılmaz Erdoğan İle Öğrence TRT 2'de26 Haziran 2021 Cumartesi ATV yayın akışı |Kim Milyoner Olmak İster? ATV'de26 Haziran 2021 Cumartesi FOX TV yayın akışı | Şef Akademi yeni bölümüyle FOX TV'de26 Haziran 2021 Cumartesi Kanal D yayın akışı | Harry Potter ve Azkaban Tutsağı Kanal D'deBakan Koca aşı sorununu çözdü, Fatih Altaylı özür diledi! İşte dikkat çeken o ifadeler...26 Haziran 2021 Cumartesi TRT 1 yayın akışı | UEFA EURO 2020 Futbol Karşılaşması "İtalya-Avusturya" TRT 1'de26 Haziran 2021 Cumartesi TV8 yayın akışı | MasterChef Türkiye tüm heyecanıyla TV8'deTürkiye'de YKS heyecanı başladı: Milyonlarca aday TYT'de ter döküyor26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show muhteşem konuklarının olduğu sezon finali bölümüyle Star TV'deSeda Parseker kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?
İstanbul29 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. 26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show muhteşem konuklarının olduğu sezon finali bölümüyle Star TV'de

26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show muhteşem konuklarının olduğu sezon finali bölümüyle Star TV'de

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Geniş Aile dizisiyle başlayan Star akşam şahane program İbo Show'un sezon finalini ekrana veriyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...

26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show muhteşem konuklarının olduğu sezon finali bölümüyle Star TV'de

Bugün Star'da ne var? sorusunu araştıranlar için haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışını derledik. 10:00'da Burcu ile Hafta Sonu ekranlarda olurken 12:30'da Kazara Aşk izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen program İbo Show sezon finali bölümüyle ekrana geliyor...

26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI 

06:00 Geniş Aile

07:00 Geniş Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Çizgi Film Kuşağı

12:30 Kazara Aşk

15:30 En Güzel Bölüm 

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

{TITLE_STRIP}İbo Show 30. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı | 26 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT