26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show muhteşem konuklarının olduğu sezon finali bölümüyle Star TV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yerini alan Star TV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne Geniş Aile dizisiyle başlayan Star akşam şahane program İbo Show'un sezon finalini ekrana veriyor. İşte 26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı...
Bugün Star'da ne var? sorusunu araştıranlar için haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışını derledik. 10:00'da Burcu ile Hafta Sonu ekranlarda olurken 12:30'da Kazara Aşk izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen program İbo Show sezon finali bölümüyle ekrana geliyor...
26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI
06:00 Geniş Aile
07:00 Geniş Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Çizgi Film Kuşağı
12:30 Kazara Aşk
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
İbo Show 30. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı | 26 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!