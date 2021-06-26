26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışı | İbo Show muhteşem konuklarının olduğu sezon finali bölümüyle Star TV'de

Bugün Star'da ne var? sorusunu araştıranlar için haberimizde 26 Haziran 2021 Cumartesi Star TV yayın akışını derledik. 10:00'da Burcu ile Hafta Sonu ekranlarda olurken 12:30'da Kazara Aşk izleyici karşısına çıkıyor. Akşam ise sevilen program İbo Show sezon finali bölümüyle ekrana geliyor...

26 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ STAR TV YAYIN AKIŞI

06:00 Geniş Aile

07:00 Geniş Aile

09:30 Çizgi Film Kuşağı

10:00 Burcu ile Hafta Sonu

12:00 Çizgi Film Kuşağı

12:30 Kazara Aşk

15:30 En Güzel Bölüm

15:45 Ada Masalı

18:45 Star Haber

20:00 İbo Show

İbo Show 30. bölüm sezon finali fragmanı yayınlandı | 26 Haziran Cumartesi İbo Show konukları belli oldu!