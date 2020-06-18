27-28 Haziran'da sokağa çıkma yasağı var mı ? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ?

Binlerce öğrencinin gireceği YKS'ye sayılı günler kala heyecan dorukta. 27-28 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek sınav günleri, sokağa çıkma yasağı uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu. İşte İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamalar...

27-28 HAZİRAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI ?

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "LGS'nin yapılacağı 20 Haziran günü 09.00-15.00 saatlerinde istisnalar hariç 81 ilde vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak." denildi.YKS'nin yapılacağı 27 Haziran Cumartesi 09.30-15.00, 28 Haziran Pazar 09.30-18.30 saatleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.Sınava gireceklerden toplu taşıma kullananların bir yakını, özel araçla gelinmesi halinde sürücüyle adayın bir yakını kısıtlamaya tabi olmayacak.

Adaylar, yakınları ve görevlilerin toplu ulaşımında aksama olmaması için belediyeler gerekli tedbirleri alacak, ihtiyaca göre sefer sayısı artırılacak.

Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak saatlerde fırın, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlı üretim ve satışı yapılan iş yerleri açık olacak.

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