26. Dönem POMEM Polis alımına 104-106 bin aday başvuru yapmıştı. 7 bin kişinin alımı gerçekleşmişti. Peki 27. Dönem POMEM alımlarında kaç kişi başvuru yaptı? 28. Dönem başvurusu ne zaman yapılacak? Soruların cevapları haberimizde yer alıyor. Bu bağlamda, 27.Dönem POMEM başvuru sayısı kaçtı? Kaç kişi başvurmuştu? 28. Dönem POMEM başvurusu ne zaman 2022? İşte detaylar...

2020 POMEM 27. DÖNEM POLİS ALIMINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

27. dönem polis alımında bu sayı 8000' e çıkarılmıştı. Binlerce aday polis olabilmek için 3 aşamalı bir süreçten geçiyor. 27.dönem polis ilanına KPSS 2020 puanı ile yapılan ilk yüklü alım olması nedeniyle 150 Bine yakın başvuru yapıldığı tahmin ediliyor.

28. DÖNEM POMEM BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (5.120) erkek, (1.280) kadın, önlisans mezunu (1.280) erkek, (320) kadın olmak üzere toplam (8.000) öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

Alım için adaylar 27 Aralık 2021 – 07 Ocak 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile başvurularını gerçekleştirdi.

Bu yıl için şu ana kadar yapılan başvuru sayısı henüz açıklanmadı.

28. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

28. Dönem POMEM tarihi henüz belli değil. Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde yer alan "Ön başvurusu alınan erkek ve kadın adaylar ayrı ayrı olmak üzere en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanır ve o dönem için alınacak erkek ve kadın öğrenci kontenjanının on katına kadar aday şahsen müracaatta bulunmak üzere çağrılır. Şehit ve vazife malulü eş veya çocukları için bu hüküm uygulanmaz." hükmüne istinaden ön başvurularını yaparken sınav ücreti ödemeyecek olup; 28. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için başvuru ücret ve hesap bilgileri Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.pa.edu.tr) adresinden duyurulacaktır.

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KPSS PUANI POMEM'DE NE KADAR ETKİLİ?

POMEM alımında başvuru için Lisans 60 ve önlisans 65 taban puan şartı aransa da KPSS puanı alımlarda Yüzde 25 etki sağlanıyor. Bu nedenle KPSS puanı yüksek olanlar alımda biraz daha avantajlı durumda iken düşük olanlar ise sözlü mülakat ve spor mülakatından yüksek puan alarak bu durumu telafi edebilir.

POMEM Alımlarında; KPSS 'nin yüzde 25'i, Spor Aşamasının Yüzde 25'i ve Sözlü Mülakatın Yüzde 50'si alınıp puanlar belirlenecektir. Bu aşamada da en önemli kısım Sözlü mülakat olarak görülüyor.

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