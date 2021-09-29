29 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı | Sadakatsiz yeni bölümüyle Kanal D'de ! Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Kanal D'de bugün ne olduğu merak ediliyor. Güne Sihirli Annem dizisiyle başlayan kanalda akşam özlenen dizi Sadakatsiz Kanal D ekranlarında oluyor. İşte 29 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışı...

Kanal D'de bugün ne var? Sorusunu merak edenler için haberimizde 29 Eylül 2021 Çarşamba Kanal D yayın akışına yer verdik. Saat 09:00'da Neler Oluyor Hayatta? ekranlarda olurken 13:00'da Gelinim Mutfakta Kanal D ekranlarında oluyor. Akşam ise kanalın özlenen dizisi Sadakatsiz yeni sezonun ilk bölümüyle izleyici ile buluşacak. 29 EYLÜL 2021 ÇARŞAMBA KANAL D YAYIN AKIŞI 07:00 Sihirli Annem 09:00 Neler Oluyor Hayatta? 11:00 Kırık Hayatlar 13:00 Gelinim Mutfakta 15:45 Ece Üner ile Susma 18:45 Kanal D Ana Haber 20:00 Sadakatsiz Kanal Dyayın akışıÇarşambasadakatsiz