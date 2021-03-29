29 Mart Hava Durumu 2021 | Yurtta sağanak ve kar yağışı etkili oluyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son değerlendirmelere göre Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de sağanak yağışların etkili olması beklenirken İç Anadolu'nun kuzeybatısının yüksekleri ve Çorum çevrelerinde karla karışık yağmur olacağı tahmin edilmektedir.
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29 Mart 2021 Pazartesi 08:41
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