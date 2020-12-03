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  3. 3 Aralık hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara | Hava durumu bugün nasıl olacak?

3 Aralık hava durumu İstanbul, İzmir, Ankara | Hava durumu bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamalara göre Akdeniz Bölgesi'nde bazı illerimizde sağanak yağışın etkili olması beklenirken yurdun diğer kesimlerindeki illerde ise havanın parçalı bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise Marmara bölgesinde 2 ila 4 derece artacak.

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03 Aralık 2020 Perşembe 08:46
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