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  3. Güneş sistemi tartışan gençler sosyal medyada viral oldu!

Güneş sistemi tartışan gençler sosyal medyada viral oldu!

Konya’nın Altınekin ilçesinde 6 gencin Güneş sistemiyle ilgili sohbetleri sosyal medyada vatandaşlar tarafından çokça izlendi. Bu görüntülerin ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın talimatıyla Konya Bilim Merkezi tarafından gençlere davet iletildi. Gençlerin o anları ise kameralara böyle yans

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02 Aralık 2020 Çarşamba 17:19
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