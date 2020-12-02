Güneş sistemi tartışan gençler sosyal medyada viral oldu!

Konya’nın Altınekin ilçesinde 6 gencin Güneş sistemiyle ilgili sohbetleri sosyal medyada vatandaşlar tarafından çokça izlendi. Bu görüntülerin ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın talimatıyla Konya Bilim Merkezi tarafından gençlere davet iletildi. Gençlerin o anları ise kameralara böyle yans