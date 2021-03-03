3 Mart Hava Durumu 2021 | Sağanak yağışlar yurdun kıyı kesimlerinde etkisini gösterecek!
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu’nun güneyinde sağanak yağış beklenirken diğer yerlerin ise parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise Marmara, Ege ve İç Anadolu'da 2-4 derece artacağı tahmin ediliyor.
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03 Mart 2021 Çarşamba 08:44
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