Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Ela'ya erotomani suçlaması ortalığı karıştırıyor!

FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda başlayan yargılamada İlker Ilgaz'ın avukatı Beril'in mahkemede Ela'nın erotoman olduğunu iddia etmesi ortalığı karıştırıyor. Bahar ise bu açıklamalara karşılık kızının fotoğraflarını göstererek isyanını dile getiriyor.