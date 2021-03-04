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  3. Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yeni düşman Kara Şaman Togay geliyor!

Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı yayınlandı! | Yeni düşman Kara Şaman Togay geliyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Osman Bey’in yeni düşmanı Teoman Kumbaracıbaşı'nın canlandırdığı Moğol komutanı Kara Şaman Togay karakteri tanıtılırken Osman Bey'in ''Evvela mesele çözülecek, sonrada kelleler düşecek!'' sözü fragmana damga vuruyor.

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04 Mart 2021 Perşembe 10:51
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