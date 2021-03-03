Maraşlı 9. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı'nın Mahur özlemi!

Herkesin ilgiyle izlediği Maraşlı 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Amerika'ya giden Mahur için Maraşlı, aldığı ses kaydında Mahur'a aşkını itiraf ediyor.