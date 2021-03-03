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  3. Maraşlı 9. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı'nın Mahur özlemi!

Maraşlı 9. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı'nın Mahur özlemi!

Herkesin ilgiyle izlediği Maraşlı 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Amerika'ya giden Mahur için Maraşlı, aldığı ses kaydında Mahur'a aşkını itiraf ediyor.

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03 Mart 2021 Çarşamba 09:05
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