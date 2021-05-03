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  3. 3 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor yeni bölümüyle TV8'de

3 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor yeni bölümüyle TV8'de

TV8 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yer alırken akşam ise " Survivor" yeni bölümüyle ekranlarda olacak program İşte TV8 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı...

3 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor yeni bölümüyle TV8'de

TV8 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı...

3 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor yeni bölümüyle TV8'de

TV8 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
07.15 8'de Sağlık
08:30 Survivor 2021
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panoroma
20:00  Survivor

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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