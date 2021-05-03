3 Mayıs 2021 Pazartesi TV8 Yayın Akışı | Survivor yeni bölümüyle TV8'de

TV8 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışını sizler için haberimizde derledik. Güne "8'de Sağlık" adlı program ile başlarken, gündüz kuşağında "Doya Doya Moda" yayınlanacak. Akşam ise fenomen yarışma "Survivor" yeni bölümüyle ekranlarda olacak İşte TV8 3 Mayıs 2021 Pazartesi yayın akışı...

TV8 3 MAYIS 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım

07.15 8'de Sağlık

08:30 Survivor 2021

13:15 Doya Doya Moda

17:15 Survivor Panoroma

20:00 Survivor