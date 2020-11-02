3 yaşındaki Elif bebeğin ekipler tarafından kurtarılma anı!
İzmir'deki deprem felaketinden ekiplerin uzun uğraşları sonucu 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altından çıkartılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in çıkarılma anı ve tüm personelin de mutluluk anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.
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02 Kasım 2020 Pazartesi 14:40
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