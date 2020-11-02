  1. WEB TV
  2. GÜNDEM
  3. 3 yaşındaki Elif bebeğin ekipler tarafından kurtarılma anı!

3 yaşındaki Elif bebeğin ekipler tarafından kurtarılma anı!

İzmir'deki deprem felaketinden ekiplerin uzun uğraşları sonucu 65 saat sonra Doğanlar Apartmanı'nın enkazı altından çıkartılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in çıkarılma anı ve tüm personelin de mutluluk anları kameralara saniye saniye böyle kaydedildi.

Tartışıp eşini bıçakla yaralayan adam kendini polise ihbar etti!Tartışıp eşini bıçakla yaralayan adam kendini polise ihbar etti!

Üst geçidi kullanmadı! Karşıya geçmek istediği yol hayatını kararttıÜst geçidi kullanmadı! Karşıya geçmek istediği yol hayatını kararttı

Elif Perinçek'in kurtarılma anında yaşananları canlı yayında anlattı!Elif Perinçek'in kurtarılma anında yaşananları canlı yayında anlattı!

Sevgililere ''neden sarılıyorsunuz'' dedi! Tekme ve yumruklar havada uçuştuSevgililere ''neden sarılıyorsunuz'' dedi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

 

02 Kasım 2020 Pazartesi 14:40
VİDEOYA YORUM KAT
Benzer Videolar
3 yaşındaki Elif bebeğin ekipler tarafından kurtarılma anı!
3 yaşındaki Elif bebeğin ekipler tarafından kurtarılma anı!
Tartışıp eşini bıçakla yaralayan adam kendini polise ihbar etti!
Tartışıp eşini bıçakla yaralayan adam kendini polise ihbar etti!
Kız arkadaşa 'yan baktın' meselesinde bıçaklı kavga! Arkasından bıçakla kovaladı
Kız arkadaşa 'yan baktın' meselesinde bıçaklı kavga! Arkasından bıçakla kovaladı
Ekrem İmamoğlu koronavirüsü yendi! Hastaneden taburcu edildi
Ekrem İmamoğlu koronavirüsü yendi! Hastaneden taburcu edildi
Üst geçidi kullanmadı! Karşıya geçmek istediği yol hayatını kararttı
Üst geçidi kullanmadı! Karşıya geçmek istediği yol hayatını kararttı
Adana'da korkunç olay! 8. kattaki evin balkonundan düşüp yere çakıldı
Adana'da korkunç olay! 8. kattaki evin balkonundan düşüp yere çakıldı
Deprem sonrası oluşan selde babaannesinin cesedi ile karşılaştığı o acı anlar!
Deprem sonrası oluşan selde babaannesinin cesedi ile karşılaştığı o acı anlar!
Elif Perinçek'in kurtarılma anında yaşananları canlı yayında anlattı!
Elif Perinçek'in kurtarılma anında yaşananları canlı yayında anlattı!
Sevgililere ''neden sarılıyorsunuz'' dedi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Sevgililere ''neden sarılıyorsunuz'' dedi! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Maske cezası almak istemeyen çiften polise yumruklu saldırı!
Maske cezası almak istemeyen çiften polise yumruklu saldırı!