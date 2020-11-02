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  3. Elif Perinçek'in kurtarılma anında yaşananları canlı yayında anlattı!

Elif Perinçek'in kurtarılma anında yaşananları canlı yayında anlattı!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleşen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Doğanlar Apartmanı'nın enkazından altından çıkartılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in o anları NTV canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Muammer Çelik tarafından anlatıldı. O anlar kameralara böyle kaydedildi.

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02 Kasım 2020 Pazartesi 10:30
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