Elif Perinçek'in kurtarılma anında yaşananları canlı yayında anlattı!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleşen 6,6 şiddetindeki depremin ardından Doğanlar Apartmanı'nın enkazından altından çıkartılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in o anları NTV canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekibinden Muammer Çelik tarafından anlatıldı. O anlar kameralara böyle kaydedildi.