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Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Han'ın yüzüğü ortalığı karıştırıyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Gülben Han'ın yüzüğünü bulup sırrını öğrenirken Han ise hastalığını İnci'ye anlatıyor. Yüzüğü bulan Safiye'nin İnci'ye gözdağı verdiği fragmanda Han ise İnci'nin dedesinin karşısına çıkıyor.

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin iple çektiği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

FİLMİN KONUSU

Gerçek bir hayat hikayesi olan “Masumlar Apartmanı“, Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Madalyonun içi” romanından esinlenerek hazırlandı.

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı (Farah Zeynep Abdullah), yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han (Birkan Sokullu) ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye (Ezgi Mola) ve Gülben’in (Merve Dizdar) en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. “Aşk”, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mıdır?

Masumlar Apartmanı 8. bölüm fragmanı yayınlandı | Han'ın yüzüğü ortalığı karıştırıyor!

FİLMİN OYUNCULARI

-Farah Zeynep Abdullah

-Birkan Sokullu

-Ezgi Mola

-Merve Dizdar

-Alper Saldıran

-Metin Coşkun

-Esra Ruşan

-Atilla Şendil

-Emir Özden

-Uğur Uzunel

-Gizem Katmer 

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02 Kasım 2020 Pazartesi 10:07
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