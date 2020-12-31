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30 Aralık hava durumu 2020 | Bugün hava kaç derece?

Meteoroloji'den yapılan açıklamada Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege ile Antalya'nın batı ilçelerinde sağanak yağışlı geçecekken diğer illerde de az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı ise yurtta mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

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31 Aralık 2020 Perşembe 08:44
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