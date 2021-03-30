30 Mart Hava Durumu | Sağanak yağışlar tüm yurtta gün içinde etkisini gösteriyor!

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de sağanak yağış görülürken İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur beklenmektedir. Sıcaklıklar ise iç ve batı kesimlerde 3 ile 6 derece azalacak.