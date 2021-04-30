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30 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölümüyle Star'da

Ekranların sevilen kanalı 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışını sizler için derledik. Güne "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" programı ile başlarken, akşam ise "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte detaylar..

30 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" adlı program yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

30 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 30 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
13:15 Gerçeğin Peşinde
16.30 Bekir Köse ile İftara Doğru
17:15 Güzel Köylü
18.40 Star Haber
20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

{TITLE_STRIP}Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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