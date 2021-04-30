30 Nisan 2021 Cuma Star TV Yayın Akışı|Kuzeyin Oğlu Volkan Konak yeni bölümüyle Star'da

STAR TV 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışı nedir? Bugün Star TV ekranlarında hangi programlar var? Gündüz kuşağında "Demet ve Alişan ile Sabah Sabah" yer alırken, ardından ise fenomen program "Gerçeğin Peşinde" yayınlanacak. Akşam kuşağında ise "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" adlı program yeni bölümü ve renkli konukları ile izleyicisi ile buluşacak... İşte 30 Nisan 2021 Cuma yayın akışı...

STAR TV 30 NİSAN 2021 CUMA YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah

13:15 Gerçeğin Peşinde

16.30 Bekir Köse ile İftara Doğru

17:15 Güzel Köylü

18.40 Star Haber

20:00 Kuzeyin Oğlu Volkan Konak

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak 3. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu haftaki konukları kim?