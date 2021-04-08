387 gün korona uğramayan mahalleye virüs şoku!
Samsun'un Bafra ilçesine bağlı 140 nüfuslu Şahinkaya Mahallesi'nde 11 Mart 2020 tarihinden itibaren görülmeyen koronavirüs vakası 1 Nisan'dan itibaren virüsle tanıştı. Dışarıdan fazla misafir kabul etmeyip aldıkları koronavirüs önlemleriyle 387 gün dayanan mahallede 3 kişinin testi pozitif çıktı.
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08 Nisan 2021 Perşembe 09:45
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