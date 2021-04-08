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  3. Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey, Dündar'ın ölüm emrini veriyor!

Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey, Dündar'ın ölüm emrini veriyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda tünelleri öğrenen Osman Bey, askerleri o mevkilere yönlendirirken bir yandan da Dündar Bey için idam kararı vermiştir. Meydanda Dündar Bey'i okla hedef alması Dündar Bey'in ölecek mi? sorusunu akıllara getirir.

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08 Nisan 2021 Perşembe 09:39
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