Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı yayınlandı! | Osman Bey, Dündar'ın ölüm emrini veriyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda tünelleri öğrenen Osman Bey, askerleri o mevkilere yönlendirirken bir yandan da Dündar Bey için idam kararı vermiştir. Meydanda Dündar Bey'i okla hedef alması Dündar Bey'in ölecek mi? sorusunu akıllara getirir.