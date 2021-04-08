8 Nisan Hava Durumu | Sağanak yağışlar Batı bölgelerinde etkisini gösteriyor!

Meteoroloji'den gelen bilgilere göre Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarınsa sağanak yağış etkili olurken diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir havanın olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar ise iç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacak.