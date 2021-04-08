8 Nisan Hava Durumu | Sağanak yağışlar Batı bölgelerinde etkisini gösteriyor!
Meteoroloji'den gelen bilgilere göre Marmara, Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarınsa sağanak yağış etkili olurken diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir havanın olacağı tahmin edilmektedir. Sıcaklıklar ise iç ve batı kesimlerde 6 ila 12 derece azalacak.
Kerem Bursin'den ''Salaksınız'' ifadesine özür paylaşımı!
Konya Valisi Özkan'dan düşen NF-5 uçağı hakkında açıklama!
Görenler yılan zannetti! 78 tırtıl dizilimi izleyenleri şaşırttı
Maraşlı 13. bölüm fragmanı yayınlandı! | Maraşlı'nın büyük sırrı!
08 Nisan 2021 Perşembe 09:19
Benzer Videolar