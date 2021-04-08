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  3. Masumiyet 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Hale Ilgaz'dan büyük tuzak!

Masumiyet 8. bölüm fragmanı yayınlandı! Hale Ilgaz'dan büyük tuzak!

FOX TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Masumiyet 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Bahar'a bir çanta dolusu parayı eşi Timur'un isteğiyle uzatan Harun, oyuna geldiklerini anlıyor. Sosyal medyaya yayılan bu görüntülerde Harun ve Bahar hakkında kötü yorumlar yapılırken Bahar ise eşi Timur'a boşanacaklarını söylüyor.

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08 Nisan 2021 Perşembe 11:03
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