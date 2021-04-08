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  3. Görenler küçük dillerini yuttu! Dev kertenkele marketi alt üst etti

Görenler küçük dillerini yuttu! Dev kertenkele marketi alt üst etti

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dev bir kertenkele girdiği markette ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar hayretler içerisinde o anları cep telefonu kameralarına kaydederken olay yerine gelen kurtarma ekipleri ise dev kertenkeleyi mağaza dışına güçlükle çıkardı.

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08 Nisan 2021 Perşembe 09:30
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