Görenler küçük dillerini yuttu! Dev kertenkele marketi alt üst etti
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dev bir kertenkele girdiği markette ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar hayretler içerisinde o anları cep telefonu kameralarına kaydederken olay yerine gelen kurtarma ekipleri ise dev kertenkeleyi mağaza dışına güçlükle çıkardı.
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08 Nisan 2021 Perşembe 09:30
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