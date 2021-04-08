Görenler küçük dillerini yuttu! Dev kertenkele marketi alt üst etti

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta dev bir kertenkele girdiği markette ortalığı birbirine kattı. Vatandaşlar hayretler içerisinde o anları cep telefonu kameralarına kaydederken olay yerine gelen kurtarma ekipleri ise dev kertenkeleyi mağaza dışına güçlükle çıkardı.