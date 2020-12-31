2020 yılının geride kalmasına saatler kala Türkiye, 2021 yılına da koronavirüs kısıtlamaları ile 'merhaba' diyecek. Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin aldığı karar ve İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelgeye göre sokağa çıkma kısıtlaması 31 Aralık'ta (bugün ) saat 21.00'de başlayacak, 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz olarak uygulanacak.

MARKETLER AÇIK OLACAK

Kısıtlamada vatandaşlar market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere saat 10.00 ile 17.00 arasında gidebilecekler. Ayrıca balıkçı/balık tezgahı şeklindeki iş yerleri de vatandaşlara hizmet verebilecek.

RESTORANLAR PAKET SERVİSLE HİZMET VERECEK

Restoran ve lokantalar saat 10.00 ile 24.00 arasında paket servis ile vatandaşlara hizmet verecek.

Kısıtlama süresince ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar yürüme mesafesinde bu yerlere gidebilecekler.

OTELLERDE YILBAŞI KUTLAMASI YAPILAMAYACAK

Öte yandan İçişleri Bakanlığının "Otel/ Konaklama Tesislerinde Yılbaşı Programları" konulu genelgesine göre 31 Aralık 2020 Perşembe günü 21.00’den 4 Ocak 2021 Pazartesi günü 05.00’e kadar otel ve konaklama tesislerinde yılbaşı kutlamalarına izin verilmeyecek.

BELİRLENEN CADDELERE GİRİŞLER YASAKLANACAK

İçişleri Bakanlığının son yayınladığı Cadde, Bulvar, Meydan Tedbirleri" konulu genelgeye göre 1 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar, il ve ilçe merkezlerinde simgesel özellikleri bulunan, şehirlerle özdeşleşen veya kutlama/toplanma alanı olarak bilinen cadde, bulvar veya meydanlara (İstanbul'da İstiklal Caddesi ve Sultanahmet Meydanı, Ankara'da 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, İzmir'de Gündoğdu Meydanı gibi) yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişlerin sınırlandırılacağı kaydedildi.

Milli Piyango haram mı? | Milli Piyango neden haram?

Polis evde sayım yapıp ceza yazabilir mi? | Polis yılbaşında eve baskın yapabilir mi?

1 Ocak 2021 marketler açık mı? 4 günlük yasakta A-101, ŞOK, BİM, Hakmar, Carrefour, Migros açık mı?

1 Ocak tatil mi ? Hangi gün? Ne zaman? 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil mi? 31 Aralık Perşembe kamu kurumları tatil mi?