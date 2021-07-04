4 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Geniş Aile ile başlayan kanalda 12:45'te yeni dizi Kazara Aşk'ın tekrar bölümü ekrana veriliyor. Akşam ise sevilen ve merakla yeni bölümü beklenen dizi Menajerimi Ara Star TV'de oluyor. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı

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Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 4 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. 10:30'da Erkenci Kuş ekranlarda olurken hemen ardından Kazara Aşk Star TV'de ekrana geliyor. Akşam ise sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor... 4 TEMMUZ 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI 07:00 Geniş Aile 09:30 Çizgi Film Kuşağı 10:00 Kaçak Gelinler 10:30 Erkenci Kuş 12:45 Kazara Aşk 15:30 En Güzel Bölüm 15:45 Ada Masalı 18:45 Star Haber 20:00 Menajerimi Ara Menajerimi Ara bitiyor mu, final mi yapıyor? Menajerimi Ara final ne zaman? star tvstar tv yayın akışı