4 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı | Sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle Star'da
Star TV'de bugün hangi dizi ve programlar var? Güne Geniş Aile ile başlayan kanalda 12:45'te yeni dizi Kazara Aşk'ın tekrar bölümü ekrana veriliyor. Akşam ise sevilen ve merakla yeni bölümü beklenen dizi Menajerimi Ara Star TV'de oluyor. İşte 4 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışı
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan Star TV'nin yayın akışı merakla araştırılıyor. Biz de haberimizde 4 Temmuz 2021 Pazar Star TV yayın akışına yer verdik. 10:30'da Erkenci Kuş ekranlarda olurken hemen ardından Kazara Aşk Star TV'de ekrana geliyor. Akşam ise sevilen dizi Menajerimi Ara yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor...
4 TEMMUZ 2021 PAZAR STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Geniş Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Kaçak Gelinler
10:30 Erkenci Kuş
12:45 Kazara Aşk
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 Menajerimi Ara
Menajerimi Ara bitiyor mu, final mi yapıyor? Menajerimi Ara final ne zaman?