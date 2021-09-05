5 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne ATV'de Hafta Sonu programı ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi İkimizin Sırrı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı...
ATV'de bugün ne var? Güne ATV'de Hafta Sonu programı ile başlayan kanal hemen ardından yabancı sinema İnanılmaz Aile 2'yi yayınlıyor. Akşama ise her bölümü ilgiyle izlenen dizi İkimizin Sırrı ekrana geliyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı...
5 EYLÜL 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Yabancı Sinema: İnanılmaz Aile 2
12:00 Dizi TV
12:50 Şans Kapıyı Çalınca
15:20 Kalp Yarası
18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber
20:00 İkimizin Sırrı