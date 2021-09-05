5 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı | İkimizin Sırrı yeni bölümüyle ATV'de Ekranların en çok izlenen kanalları arasında olan ATV'nin yayın akışı merak ediliyor. Güne ATV'de Hafta Sonu programı ile başlayan kanalda akşam sevilen dizi İkimizin Sırrı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı...

ATV'de bugün ne var? Güne ATV'de Hafta Sonu programı ile başlayan kanal hemen ardından yabancı sinema İnanılmaz Aile 2'yi yayınlıyor. Akşama ise her bölümü ilgiyle izlenen dizi İkimizin Sırrı ekrana geliyor. İşte 5 Eylül 2021 Pazar ATV yayın akışı... 5 EYLÜL 2021 PAZAR ATV YAYIN AKIŞI 07:30 ATV'de Hafta Sonu 10:00 Yabancı Sinema: İnanılmaz Aile 2 12:00 Dizi TV 12:50 Şans Kapıyı Çalınca 15:20 Kalp Yarası 18:40 Hafta Sonu ATV Ana Haber 20:00 İkimizin Sırrı atvyayın akışıikimizin sırrıBugünpazar