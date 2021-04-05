5 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta

5 Nisan 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 5 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...

FOX TV 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Çalar Saat

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 Dostumun Dünyası

14:00 Temizlik Benin İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Yasak Elma

YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız masada midesinin bulandığını söylemesi ile hamile olduğundan şüphe edilir. Bu tahmin üzerine masadaki herkes şok olurken bir yanda da mutlu olur. Hasan Ali, Çağatay’ı yanında tutabilmek için riskli bir karar verirken, Ender, Şahika ve Hasan Ali’yi ayırmanın yolunu bulur ve gözüne Ömer’i kestirir.

Öte yandan Ender ise öfkeyle herkesten aynı anda kurtulmak ister. Şahika Hasan Ali'yle yemek yer ve Hasan Ali'nin yemeğine koyduğu zehir ile onun ölmesini izler ve Şahika'nın “Zoraki başladığım evlilik, ömür boyu sürecek demesi ile yaptığı plan ortaya çıkar. Peki Şahika'nın planı istediği yönde ilerleyecek mi?