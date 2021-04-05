5 Nisan 2021 Pazartesi Fox TV Yayın Akışı |Yasak Elma yeni bölümüyle FOX'ta
FOX TV 5 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, günün ikinci yarsında ise "Yasak Elma" dizisi yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. İşte FOX TV 5 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...
5 Nisan 2021 Pazartesi FOX TV yayın akışı nedir? Bugün FOX TV ekranlarında hangi dizi ve programlar var? Gündüz kuşağında "Zuhal Topal'la Sofrada" yer alırken, akşam ise heyecanla beklenen dizi "Yasak Elma" yeni bölümüyle seyirci karşısında olacak. Peki FOX TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 5 Nisan 2021 Pazartesi yayın akışı...
FOX TV 5 NİSAN 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Dostumun Dünyası
14:00 Temizlik Benin İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Yasak Elma
YASAK ELMA SON BÖLÜM ÖZETİ
Yıldız masada midesinin bulandığını söylemesi ile hamile olduğundan şüphe edilir. Bu tahmin üzerine masadaki herkes şok olurken bir yanda da mutlu olur. Hasan Ali, Çağatay’ı yanında tutabilmek için riskli bir karar verirken, Ender, Şahika ve Hasan Ali’yi ayırmanın yolunu bulur ve gözüne Ömer’i kestirir.
Öte yandan Ender ise öfkeyle herkesten aynı anda kurtulmak ister. Şahika Hasan Ali'yle yemek yer ve Hasan Ali'nin yemeğine koyduğu zehir ile onun ölmesini izler ve Şahika'nın “Zoraki başladığım evlilik, ömür boyu sürecek demesi ile yaptığı plan ortaya çıkar. Peki Şahika'nın planı istediği yönde ilerleyecek mi?