7 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" TRT 1'de TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 05025'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Tövbeler Olsun ile yayına devam ediyor. 12.25'te Benim Adım Melek ekranlarda olurken, 16.10'te Teşkilat ekranlara veriliyor. Akşam ise 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" yayınlanıyor. İşte 7 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 31 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 8.35 saatlerinde Kalk Gidelim ekranlarda olurken 20.00'da "Doğrusu Ne?" yayınlanıyor. 20:30'da 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" TRT 1 ekranlarında oluyor. 7 EYLÜL 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 04.40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi 05.35 Tövbeler Olsun (Altyazılı) 08.35 Kalk Gidelim 12:25 Benim Adım Melek (Altyazılı) 16:10 Teşkilat (Altyazılı) 19:00Ana Haber (Canlı) 20:00 Doğrusu Ne? 20:30 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" 23:45 Masumlar Apartmanı trt1yayın akışı