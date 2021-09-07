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  3. 7 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" TRT 1'de

7 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" TRT 1'de

TRT 1 yayın akışı merakla araştırılıyor. 05025'te Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi programıyla güne başlayan kanal, Tövbeler Olsun ile yayına devam ediyor. 12.25'te Benim Adım Melek ekranlarda olurken, 16.10'te Teşkilat ekranlara veriliyor. Akşam ise 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" yayınlanıyor. İşte 7 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı...

7 Eylül 2021 Salı TRT 1 yayın akışı | 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" TRT 1'de

TRT 1'de bugün ne var? sorusunun yanıtını merak edenler için haberimizde 31 Ağustos 2021 Salı TRT 1 yayın akışına yer verdik. 8.35 saatlerinde Kalk Gidelim ekranlarda olurken 20.00'da "Doğrusu Ne?" yayınlanıyor. 20:30'da 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye" TRT 1 ekranlarında oluyor.

7 EYLÜL 2021 SALI TRT 1 YAYIN AKIŞI 

04.40 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

05.35 Tövbeler Olsun (Altyazılı)

08.35 Kalk Gidelim

12:25 Benim Adım Melek (Altyazılı)

16:10 Teşkilat (Altyazılı)

19:00Ana Haber (Canlı)

20:00 Doğrusu Ne?

20:30 2022 Dünya Kupası Grup Eleme Maçı "Hollanda-Türkiye"

23:45 Masumlar Apartmanı

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