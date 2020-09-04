7. Koğuştaki Mucize beyaz perdenin ardından TV’de ilk kez izleyicilerle buluştu. Sinemada başarılı bir çıkış yakalayan bu duygusal film 5 milyon 305 bin 558 izleyiciye ulaşarak, yılın en çok izlenen filmi olmuştu. Peki 7. Koğuştaki Mucize konusu nedir? Oyuncuları kim? Nerede çekildi?

7.Koğuştaki Mucize filmi 3 Eylül 2020’de TV’de ilk kez FOX ekranlarında izleyici ile buluştu. 2019 yılında vizyona giren filmi gişede büyük başarı elde etmişti.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE KONUSU

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir?

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE NEREDE ÇEKİLDİ?

11 Ekim 2019’da vizyona giren 7. Koğuştaki Mucize’nin çekimleri Muğla’da ve İstanbul Beykoz’da özel olarak hazırlanan platoda gerçekleşti.

7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE OYUNCULARI

Başrolünde genç oyuncu Aras Bulut İynemli ve Nisa Sofiya Aksongor'un yer aldığı 7. Koğuşta’ta ikiliye Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur, Sarp Akkaya, Yıldıray Şahinler, Deniz Celiloğlu, Gülçin Şahin Kültür, Ferit Kaya, Cankat Aydos, Hayal Köseoğlu, Doğukan Polat ve Serhan Onat gibi isimler de eşlik ediyor.