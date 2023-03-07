7 Mart 2023 Salı günü hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Aman dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç) ve Ege ile Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR
Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden sonra İstanbul hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Adan çevreleri ile zamanla Antalya, Osmaniye, Hatay ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
K.MARAŞ °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BOLU °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 16°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT °C, 16°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.
ELAZIĞ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu