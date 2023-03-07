7 Mart 2023 Salı günü hava durumu: Meteoroloji Genel Müdürlüğü o illeri uyardı! Aman dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamalarına göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul hariç) ve Ege ile Antalya, Isparta, Adana, Osmaniye, Hatay, Eskişehir, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Hakkari, Ağrı ve Van'ın yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerde buzlanma ve don, iç kesimlerde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıkların; kuzey ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli çevreleri ile öğle saatlerinden sonra İstanbul hariç bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Adan çevreleri ile zamanla Antalya, Osmaniye, Hatay ve Isparta çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

K.MARAŞ °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BOLU °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.

AMASYA °C, 16°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT °C, 16°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Ağrı, Van ve Hakkari çevrelerinin yağmurlu, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte sis ve pus olayı bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı beklenmektedir.

ELAZIĞ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu