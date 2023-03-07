Meteoroloji uyarmıştı! Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı Artvin ve Ardahan da sürücülere zor anlar yaşattı!

Hava sıcaklıkları batı bölgesinde mevsim normallerinin üzerinde seyrederken ülkenin doğu kesimlerinde yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü Doğu Karadeniz bölgesi için uyarılarda bulunmuş ve vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurgulamıştı. Ardahan- Artvin çevresinde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

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Meteoroloji uyarmıştı! Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı Artvin ve Ardahan da sürücülere zor anlar yaşattı!

Mart ayının gelmesiyle beraber ülkenin bir çok kesimi güneşli havaya kavuşsa da ülkenin Doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Ardahan ve Artvin çevresinde yaşanan yoğun kar yağışı yolların kapanmasına neden oldu. Bölgede yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar olurken sürücülere zor anlar yaşattı.

OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ULAŞIMI ETKİLEDİ

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara Geçidi ile Türkgözü-Damal-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan yağış, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı. Karayolları ekipleri de bölgedeki yolları açmak için belirlenen güzergahta karla mücadele ve tuzlama çalışması yaptı.
Trafik ekipleri ise sürücüleri bölgede etkili olan kar yağışına karşı dikkatli olmaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyardı.

Meteoroloji uyarmıştı! Doğu Karadeniz'de etkili olan kar yağışı Artvin ve Ardahan da sürücülere zor anlar yaşattı!

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 7 Mart Salı günü için Doğu Karadeniz bölgesine uyarılarda bulunmuş, bölgenin iç kesimleri ve eğimli, yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini belirtmişti.

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