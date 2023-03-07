İstanbul'da Eczacının yaptığı ilk yardım küçük kıza hayat verdi! "Heimlich" manevrası hayat kurtardı!

Beyoğlu'nda bir anne, 5 yaşındaki kızına yemek yedirirken yediği yiyecek çocuğun nefes borusunu tıkadı. Annenin büyük bir telaş içinde koşarak, eczaneye getirdiği çocuğunu eczanede görevli bulunan Eczacı Ömer Faruk Can'ın hayati müdahalesi çocuğun hayatını kurtardı.

YEMEK YERKEN KÜÇÜK KIZ BİR ANDA NEFESSİZ KALDI

Olay Keçeci Piri Mahallesi'nde cuma günü akşam saatlerinde cereyan etti. Alınan bilgilere göre, akşam yemeği esnasında kızına yemek yediren anne bir anda ne olduğunu anlayamadı. 5 yaşındaki kız, yemek yerken bir anda yediği gıda çocuğun nefes borusuna kaçtı. Çaresiz kalan anne, nefes alamayan çocuğunu o halde görüp ne yapacağını bilemez halde küçük kızı aldı ve sokağa koştu. Yüksek sesle yardım isteyen kadın, gördüğü ilk eczaneye girdi. O sırada eczanede bulunan Eczacı Ömer Faruk Can' profesyonel bir şekilde çocuğu alıp "Heimlich" manevrası yaptı. Çocuğun yemek borusuna kaçan yemek parçası çıkınca 5 yaşındaki küçük kız nefes almaya başladı. Daha sonrasında, çocuğun sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenildi. Olay anı güvenlik kameralarına işte böyle yansıdı.

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HEİMLİCH MANEVRASI NEDİR, NASIL YAPILIR?

Bir el yumruk yapılarak, göbeğin hemen üstüne, başparmak içeri gelecek biçimde yerleştirilir. Diğer el ile yumruk yapılan el kavranır ve aynı anda içe ve yukarı doğru 5 kez bastırılır. Nefes almayı engelleyen cisim dışarı çıkana ve kişi kendi kendine nefes alabilene kadar işlem tekrarlanır.