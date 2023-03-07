TOKİ kura çekimlerine 5 ilde yeniden başladı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık depremler sonrasında ülke genelinde yardım çalışmaları başlatılmış bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilmişti. Tüm Türkiye'de yankılanan deprem sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) kura çekimlerini durdurma kararı almıştı. "İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" projelerinin kura çekimlerinin ise yeniden başlayacağı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yaptığı yazılı açıklamada, 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ara verilen kura çekimlerinin yeniden başladığı ve depremden etkilenen illere öncelik verileceği belirtildi.

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KURA ÇEKİMLERİ 5 İLDE BAŞLADI

Açıklamada, "İlk Evim Arsa" projesi kapsamındaki 15 bin 400 hak sahibi için müstakil arsa kuralarının 8-10 Mart arasında, "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamındaki 21 bin 219 konutun kuralarının ise İzmir, Afyonkarahisar, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ olmak üzere 5 ilde noter huzurunda çekileceği bilgisine yer verildi.