8 Aralık hava durumu | Hava durumu İstanbul, Ankara, İzmir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ülkede Ege, Akdeniz, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinin yağışlı olacağını belirtirken İç Anadolu'nun doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun batısının yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur yağacağını açıkladı. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinde seyredecek.
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08 Aralık 2020 Salı 08:48
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