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  3. Atiye oryantaliyle sosyal medyayı salladı!

Atiye oryantaliyle sosyal medyayı salladı!

Sosyal medyada arkadaşının meydan okumasın kabul eden Şarkıcı Atiye, paylaştığı oryantal dansıyla izleyenleri mest etti. Başında su şişesiyle yaptığı dansı intagram hesabından paylaşan Atiye takipçilerinden tam not aldı. Videoya binlerce beğeni ve yorum gelen Atiye'nin o anları kameralara anbean kaydedildi.

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07 Aralık 2020 Pazartesi 14:58
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