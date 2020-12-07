Atiye oryantaliyle sosyal medyayı salladı!
Sosyal medyada arkadaşının meydan okumasın kabul eden Şarkıcı Atiye, paylaştığı oryantal dansıyla izleyenleri mest etti. Başında su şişesiyle yaptığı dansı intagram hesabından paylaşan Atiye takipçilerinden tam not aldı. Videoya binlerce beğeni ve yorum gelen Atiye'nin o anları kameralara anbean kaydedildi.
Sermiyan Midyat'tan Türkiye özlemi: ''ABD'ye gelince kıymetini anladım''
İrem Derici yorumuyla sosyal medyada yıktı, geçti: ''Kolim Tecrübesizdir!''
Erdem Kınay'dan şaşırtan zurna videosu! Takipçileri şaşkınlıkla izledi
Aleyna Tilki'den virüs yorumu: ''Korona değil ilaçlar öldürüyor!''
07 Aralık 2020 Pazartesi 14:58
Benzer Videolar