9 Mart Hava Durumu 2021 | Yurdun güneybatısı sağanak yağmura teslim oluyor!
Meteoroloji'den gelen bilgilere göre ülkede Muğla, Aydın, Denizli, Hatay ve Osmaniye çevreleri ile Antalya’nın batı kıyıları sağanak yağışlı olması beklenirken diğer bölgelerde ise parçalı bulutlu bir hava olması gözlemlenmektedir. Sıcaklıkların ise kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
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09 Mart 2021 Salı 08:41
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