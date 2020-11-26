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  3. A Spor'da Turgay Demir'in parmak hareketi gündem oldu!

A Spor'da Turgay Demir'in parmak hareketi gündem oldu!

A Spor ekranlarında yayınlanan Bire Bir Futbol yayınında Maradona'nın ölümü ile ilgili konuşma esnasında yorumcu Turgay Demir'in yaptığı parmak hareketi izleyenleri ve sunucuyu şaşkına çevirdi. Sosyal medyada paylaşılan o görüntüler işse çok konuşuldu.

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26 Kasım 2020 Perşembe 17:50
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